Video objavljen na TikToku postao je viralan i izazvao raspravu među korisnicima iz Srbije, ali i širom sveta.

Na prvi pogled sve deluje sasvim uobičajeno – u kadru se nalazi čuvena kućica na steni usred Drine, dok oko nje prolaze čamci i splavovi. Međutim, način na koji je snimak zabeležen stvara neobičnu optičku iluziju zbog koje mnogi nisu sigurni šta se zapravo pomera.

Dok jedni tvrde da izgleda kao da kućica plovi rekom, drugi smatraju da se kreću čamci, dok nepomična kućica ostaje na svom mestu. Upravo ta nedoumica izazvala je hiljade komentara i šaljivih reakcija.

„Ne pomera se kuća?“, „Čekajte, ko se ovde zapravo kreće?“, „Voze kamen po vodi?“ i „Sad će Hari Poter da sleti na kućicu“ samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Kućica na Drini jedna je od najpoznatijih turističkih atrakcija Srbije. Nalazi se na steni usred reke u blizini Bajine Bašte, a njena priča počela je još 1968. godine kada je grupa dečaka odlučila da na steni napravi mesto za odmor od dasaka stare šupe.

Od tada je više puta rušena u velikim poplavama, ali je svaki put ponovo obnavljana. Današnja kućica postavljena je na znatno čvršću konstrukciju kako bi lakše odolevala snažnim vodama Drine.

Njena jedinstvena lokacija donela joj je svetsku slavu. O njoj su pisali brojni strani mediji, među kojima su i National Geographic, Daily Mail i Business Insider, koji ju je uvrstio među najneobičnije kuće na svetu.

Zahvaljujući viralnom snimku sa Drinske regate, ovaj simbol Bajine Bašte ponovo je dospeo u centar pažnje. Dok jedni pokušavaju da objasne optičku iluziju, drugi jednostavno uživaju u prizoru koji je još jednom pokazao da Srbija krije mesta koja mogu da zbune i oduševe čitav svet.

(mondo.rs)