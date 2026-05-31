Kroz dijalog, podršku i konkretne predloge za rešavanje problema penzionera, 14. maja, su na Zvezdari, u Beogradu, nastavljene tribine Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije. Pored penzionera, tribini su prisustvovali i predstavnici menadžmenta Fonda, opštine Zvezdara i Saveza penzionera Srbije, ističe se u najnovijem broju "Glasa osiguranika" objavljenog jutros na zvaničnom sajtu Fonda PIO.

O povećanju penzija

Obraćajući se prisutnima, direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, zahvalio je penzionerima na svemu što su učinili za državu, ističući da su oni oslonac svakog društva i da prepoznaju napore države usmerene ka poboljšanju njihovog materijalnog položaja.

– Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i dosad, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće.

- Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije. Penzijski sistem ne čine samo povećanja penzija, banje i paketi solidarne pomoći, penzijski sistem čine ljudi – poručio je Ognjenović.

On je dodao da je jasan i strateški cilj države i Fonda PIO da kroz ovakve tribine pokažu da briga o korisnicima penzija mora biti kontinuirana – ne samo kroz povećanje penzija, pakete solidarne pomoći i besplatne odlaske u banje, već i kroz direktan razgovor sa penzionerima i sagledavanje njihovih potreba, kako bi se dugoročno planirale mere podrške.

Tokom tribine penzionere je najviše interesovalo povećanje penzija, ali i pogodnosti koje mogu da ostvare u okviru programa društvenog standarda korisnika. Nakon konstruktivnog dijaloga, druženje je nastavljeno uz obećanje da će se takvi susreti održavati širom Srbije.

Čvrsta obećanja

Konkretne odgovore i čvrsta obećanja dobili su i penzioneri Lazarevca. Tribina je bila vrlo posećena i mnogi od oko 300 prisutnih penzionera želeli su da čuju kada će biti uvećane penzije, kada će se asfaltirati određene ulice, hoće li biti završen Dom za stare u Lazarevcu i slično.

I ovaj, kao i prethodni susreti, pokazao je koliko je važno da institucije budu uz svoje korisnike – da čuju njihove probleme, nedoumice i predloge i da zajednički rade na njihovom rešavanju.

- Briga o penzionerima nam je osnovni prioritet i trudićemo se da i u narednom periodu i u narednim godinama, zajedno sa našim korisnicima, ostvarimo sve naše ciljeve. Ovde smo zbog vas, da vas saslušamo, odgovorimo na sva vaša pitanja i čujemo šta predlažete. Razgovor, pitanja i predlozi naših najstarijih sugrađana ostaju najvažniji deo svakog susreta, jer samo zajedno možemo da pravimo nove planove i ispunjavamo ciljeve za sigurniju i lepšu budućnost penzionera širom Srbije – poručio je direktor Fonda Relja Ognjenović i najavio nastavak tribina širom Srbije, tokom cele godine.

Otvoren razgovor

Više od 250 penzionera prisustvovalo je, 21. maja, tribini u Obrenovcu, gde su i oni imali priliku da sa predstavnicima Fonda PIO, Saveza penzionera Srbije i lokalne samouprave razgovaraju o svakodnevnim problemima i pitanjima važnim za kvalitet života starijih sugrađana.

Tokom otvorenog razgovora penzioneri Obrenovca postavljali su pitanja o visini penzija, infrastrukturnim problemima, zdravstvenoj i socijalnoj podršci, ali su izneli i brojne predloge za unapređenje uslova života u svojoj opštini.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je da je važno da se takvi susreti nastave širom Srbije, jer je neposredan razgovor sa korisnicima najvažniji način da institucije razumeju stvarne potrebe penzionera.

Iz Obrenovca je poslata poruka da su razgovor, međusobno poverenje i zajednički rad osnov za bolji položaj penzionera.

Tribine u Kraljevu i Subotici

Potrebe korisnika penzija i unapređenje njihovog položaja bile su osnovna tema i tribine održane 26. maja u Kraljevu, u organizaciji Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, i uz podršku lokalne samouprave.

Poseban akcenat stavljen je na položaj penzionera sa nižim primanjima, kao i na potrebe građana u trećem dobu.

I skup u Kraljevu je pokazao da su ti susreti važan vid neposredne komunikacije sa penzionerima i prilika da oni iznesu stvarne potrebe da bi se zajednički radilo na njihovom rešavanju.

Istu mogućnost imali su i subotički penzioneri 28. maja. Tribinu u Subotici takođe su zajednički organizovali Fond PIO i Savez penzionera Srbije, uz podršku lokalne samouprave.

Glavne teme bile su unapređenje položaja penzionera, njihov materijalni status, kao i potreba za direktnom komunikacijom sa najstarijim sugrađanima, kako bi se kroz zajednički rad institucija i partnera dodatno poboljšao kvalitet njihovog života.

Iz Fonda PIO tada su istakli da im je velika čast što u Subotici i mogu da razgovaraju sa velikim brojem penzionera.

Isitču da su obećali krajem prošle godine da će organizovati razgovore širom Srbije za više od 20.000 penzionera.

I u Subotici su svi sagovornici bili saglasni da su tribine važan mehanizam za bolje razumevanje potreba penzionera i kreiranje konkretnih mera koje će doprineti unapređenju njihovog položaja u društvu.