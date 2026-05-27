Iako se ovaj običaj i dalje poštuje, retko ko zapravo zna njegovo pravo značenje i poreklo.

Simbolika bacanja zemlje

Bacanje zemlje u grob ima višeslojnu simboliku. U savremenom tumačenju, ovaj čin predstavlja poslednji pozdrav pokojniku i znak poštovanja. Međutim, u narodnim verovanjima, ovaj ritual je imao i dublje, zaštitno značenje.

Staro verovanje i „zaštita od mrtvih“

U nekim starim slovenskim i balkanskim verovanjima postojala je ideja da se smrt ne završava trenutkom sahrane, već da je potrebno obezbediti da pokojnik „miruje“. Zbog toga su postojali različiti rituali zaštite – poput izbegavanja povratka istim putem sa sahrane ili dodatnog zatrpavanja groba.

Bacanje zemlje od strane prisutnih tumačilo se kao simbolično „zatvaranje“ groba i učvršćivanje zemlje, kako bi se pokojniku obezbedio mir.

Šta znači „laka mu crna zemlja“

Izraz „laka mu crna zemlja“ predstavlja želju da pokojniku bude miran i spokojan zagrobni počinak. Iako zvuči jednostavno, u sebi nosi i emotivnu poruku oproštaja i prihvatanja gubitka.

Novčići i dodatna simbolika

U nekim krajevima postojao je i običaj bacanja sitnog novca u grob. Verovalo se da novčić simbolično „prenosi poruku“ ili čak pomaže pokojniku da nađe put ili povezanost sa drugim preminulima.

Danas se bacanje zemlje na sahrani najčešće posmatra kao tradicionalni i emotivni gest oproštaja. Iako su se stara verovanja vremenom izgubila ili ublažila, ovaj običaj i dalje ostaje snažan simbol poštovanja, sećanja i poslednjeg pozdrava.