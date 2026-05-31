Jedna turistkinja se okupala u rimskoj fontani Trevi snimajući sadržaj za društvene mreže.

Žena, koju su mnogi na internetu nazvali neodgovornom, izula je cipele i ušla u vodu istorijskog spomenika, na očigledno negodovanje okupljenih turista.

Na snimku koji je snimila druga turistkinja, vidi se kako obezbeđenje maše rukama i viče „ne“ i pokazuje joj da izađe iz fontane.

Rimska policija je ženu kaznila sa 500 evra. Uprkos intervenciji, žena je nastavila da se smeši, a kasnije je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem ulazi u fontanu.

Jedna turistkinja je objavila snimak sebe kako pliva u fontani na TikToku. Setila se da su joj policajci rekli: „Da li shvataš da si upravo skočila u najpoznatiju fontanu na svetu?“

U saopštenju je napisala da je upravo to bio razlog za njen postupak. Njen video je sakupio više od devet miliona pregleda na TikToku i X platformi i izazvao brojne negativne reakcije.

„Zašto bi to, za ime sveta, uradila?“ napisala je jedna korisnica, dok je druga komentarisala: „Vau, kakvo nepoštovanje.“

Na kritike je kratko odgovorila rečju: „Zato.“

Neki smatraju da kazna od 500 evra nije dovoljna i da prekršiocima treba zabraniti pristup tom području ili ih treba strože sankcionisati.



Ovo nije prvi takav slučaj. Prošle nedelje, jedan turista je takođe skočio u fontanu. Reč je o 30-godišnjem muškarcu sa Novog Zelanda koji je ignorisao pozive policije da izađe iz vode. Plutao je nekoliko sekundi, zatim je hodao po dnu fontane, a onda ponovo zaronio i plivao na leđima. Na kraju su ga izvukli iz vode i kaznili sa 500 evra, piše msn.com.

Fontana di Trevi, čija je izgradnja trajala više od 30 godina tokom 18. veka, često je meta neprimerenog ponašanja posetilaca. Rimske vlasti sprovode stroga pravila kako bi zaštitile ovu znamenitost jer dodirivanje skulptura, vandalizam, bacanje smeća i penjanje po fontani mogu ubrzati propadanje poroznog kamena od kog je izgrađena.