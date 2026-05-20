Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je ta 2021 godine presudom kojom je Kurtiš Kurtiši osuđen na 35 godina zatvora zbog toga što je 17. juna 2015. u porodičnoj kući u Beogradu ubio svoje dete koje je u to vreme bilo staro samo godinu dana!

Kako je sud utvrdio on je u stanju alkoholisanosti, ali sposoban da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima, ubio dete tako što je u udarao dete jer ga je nerviralo to što plače.

- Okrivljeni Kurtiš Kurtiši je, u vreme kada je bio sam sa svojom decom, dok je njegova vanbračna supruga bila odsutna, pokojnog D.M. koji je ležao na krevetu i plakao, više puta udarao rukama, nogama i cvrstim predmetom u predelu glave i tela i bacao na pod, usled čega je dečak zadobio povrede koje predstavljaju teške telesne povrede opasne po život. Nakon nanošenja povreda D.M. je vratio u krevet, pokrio ga i ostavio da leži, gde ga je bledog sa modrim usnama i uopštem lošem stanju zatekla majka, koja ga je zajedno sa okrivljenim odvela u bolnicu gde je usled zadobijenih telesnih povreda nastupila smrt - navodi se u presudi Višeg suda koju je potvrdio Apelacioni.

U odluci ovog suda navodi se da je sud pravilno od olakšavajućih okolnosti cenio činjenicu da ranije nije osuđivan, dok je od otežavajućih imao u vidu okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno, odnosno činjenicu da je krivično delo učinjeno u odnosu na svoje dete, koje nije imalo mogućnost da se odbrani u trenutku kada u kući nije bilo odraslih ukućana, da je okrivljeni ispoljio naročitu upornost, bezobzirnost i surovost prilikom izvršenja krivičnog dela o čemu svedoci brojnost povreda koje su nanete detetu.

Kurtiš Kurtiši , koji je na monstruozan način ubio svog jednogodišnjeg sina D. M., pokušavao je tada a na sve moguće načine da se izvuče iz zatvora, tvrdeći da je to uradio, jer su na njega uticali narkotici i alkohol, pisao je tada „Alo!“.

Kurtišijeva odbrana je bila puna nelogičnosti, jer je izjavio da se seća da je beba plakala, pa ju je uzeo kako bi je umirio, a pošto to nije uspeo, iznervirao se, podigao dete visoko iznad glave i tresnuo ga o pod u kući u Zemunu!

Ispričao je i da se ne seća baš svih detalja ni povreda, koje je dečaku naneo. Iako je u policiji priznao da je prebio bebu, Kurtiši je kod tužioca naprasno zaćutao!

Njegov advokat Dragimr Mrdalj izjavio je tada da Kurtiši nije znao da mu je sin preminuo i da mu je on tu vest saopštio pre nego što je kod tužioca odlučio da se brani ćutanjem.