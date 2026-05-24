Zoltan R. (36) ubio je svog oca Jožefa R. (56) lovačkom puškom u porodičnoj kući.

U oktobru 2007. godine u selu kod Kovina dogodilo se teško ubistvo.

Prema policijskim i novinskim izveštajima, tragediji je prethodilo saznanje sina da je njegov otac bio u dugogodišnjoj emotivnoj vezi sa snajom Radicom, sa kojom je imao i dvoje dece.

Porodični odnosi su godinama bili narušeni, a u kući su postojale stalne tenzije i sukobi. Prema navodima iz okoline, otac je nastavio vezu sa snajom i nakon smrti supruge, što je dodatno produbilo konflikt.

Kobnog dana došlo je do žestoke svađe u porodičnoj kući. U jednom trenutku, Zoltan R. je uzeo lovačku pušku i ispalio hitac u oca, koji je preminuo na licu mesta.

Nakon zločina, osumnjičeni je sam obavestio policiju i bez otpora se predao. Tokom istrage nije negirao delo, a slučaj je kvalifikovan kao teško ubistvo u porodičnim okolnostima.

Dragan, Zoltanov rođeni brat, u izjavi za medije rekao je da njegov brat nije kriv za zločin i da je do tragedije došlo zbog dugogodišnjih porodičnih sukoba.

On je tada naveo:

-Verovatno je po nagovoru žene pucao u oca. Oružje se nalazilo kod Radice, zaključano u sobi. Jer, nemoguće je da je Zole mogao uzeti pušku, a da ona to ne vidi i ne čuje… Ma, sve je to počelo pre dve godine kada su se Jožef i Radica spetljali- rekao je tada Dragan i dodao:

-Moj otac je Radicu vukao svuda sa sobom. Znali su da nestanu na po par meseci. Zoltan je ćutao i trpeo zbog dece. U poslednje vreme više se nisu ni skrivali. Vidim, ne verujete mi, a šta ako vam kažem da je otac snaji kupovao seksi providno rublje? Šta kažete na to? Ako i dalje ne verujete, pitam vas koji svekar snaji kupuje seksi veš – rekao je tad Dragan.

U nastavku izjave brat opisuje da su odnosi u kući bili narušeni, da je otac živeo sa snajom i da je Zoltan bio izložen pritisku i sukobima u porodici.

Kako smo tad izveštavali, do ubistva je došlo nakon što je otac sina izbacio iz sobe, a potom i iz kuće, kako bi proveo veče u snajinom krevetu.

- Pred zoru, kada je sve utihnulo, Zoltan se vratio u kuću. Noć je proveo sklupčan u stogu sena i sve vreme gledao šta se dešavalo u sobi kroz prozor sobe u kojoj nije bilo ugašeno svetlo. Kako se tad sumnjalo, uzeo je pušku I pucao ocu u leđa dok je ležao na snaji, odnosno Zoltanovoj ženi.

Tada je, prema kazivanju ukućana, Zoltan oca svukao sa žene, pa je zauzeo njegovo mesto. Ujutro, kada se malo odmorio, otišao je do prodavnice, popio pivo I meštanima rekao šta je uradio I da zovu policiju.

Po Zoltanovom hapšenju meštani su pisali peticiju za njegovu slobodu, tvrdili su isto što I njegov brat. Zoltan je žrtva, a ne krivac.

O Zoltanovom ocu nisu imali nimalo lepe reči; tvrdili su da se bavio vračanjem, skupljao je razne travke koje je mešao i pravio čudne napitke.