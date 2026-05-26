Zaječarsko selo Zvezdan potreslo je brutalno ubistvo Slađana M. (46) za kog komšije imaju samo reči hvale.

Za zločin je osumnjičen jedan Zaječarac koji je uhapšen.

Kako navode meštani, ubijeni Slađan je bio vredan čovek koji nije birao posao kako bi izdržavao svoje troje dece.

- Slađan je bio jedini hranitelj porodice jer mu supruga nije bila zaposlena. Po celu noć je razvozio hleb za jednu privatnu pekaru, ustajao ujutro i opet odlazio da traži posao. Kako se priča po selu, tako je i stradao. Prema mojim saznanjima, on uopšte nije poznavao čoveka koji ga je ubio. Kako sam čuo, otišao je kod njega jer je čuo da mu treba radnik. Kako je došlo do svađe ne znam, ali sam načuo da je čovek koji je napao Slađana bio pijan, te da ga je nekim nožem ubo iznad kolena. Eto šta se dešava, kakvih sve budala ima, da čovek mora dobro da razmisli kod koga traži posao - priča Saša Krstić, predsednik mesne zajednice Zvezdan.

Za pokojnog Slađana kaže da ne može da shvati zašto ga je neko ubio.

- Bio je duša od čoveka, samo se trudio da svojoj porodici obezbedi dobar život. Ne mogu da shvatim šta je moglo da navede nekoga da ga ubije - zaključuje Krstić.

Slađan je usled povrede vitalnog krvnog suda obilno krvario pa je iz Zaječara upućen na lečenje u niški Univerzitetski klinički centar ali je usput podlegao posledicama ranjavanja. Policija utvrđuje motiv i sve okolnosti ovog događaja.

Alo/Blic

