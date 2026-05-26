Žena (68) pronađena je u ponedeljak mrtva u stanu svojih prijatelja u Jašiju, a veruje se da je ubijena dan ranije. Nesrećna žena došla je do rođaka da im nahrani mačku dok nisu bili tu, a sumnja se da ju je ubio sin vlasnika stana.

Veruje se da je osumnjičeni iskoristio činjenicu što njegovi roditelji nisu tu da "natenane" prikrije tragove. Osumnjičeni 40-godišnjak je navodno satima ostao u stanu nakon ubistva, koje je počinjeno sa izuzetnom svirepošću.

"Žena je došla u stan svojih prijatelja u nedelju da se brine o porodičnoj mački dok su bili van grada. Od tada, niko nije ništa čuo o njoj. Tek sledećeg jutra, kada su se ljudi vratili kući, pronašli su je u lokvi krvi i pozvali policiju", navode izvori.

Iz Hitne pomoći u Jašiju otkrili su potresne scene koje su zatekli njihovi lekari.

"Naši pripadnici pronašli su ženu u kardiorespiratornom zastoju, sa ubodnim ranama u predelu stomaka i tragovima krvi u sobi u kojoj je pronađena", rekla je Dijana Čimpoešu, portparolka Hitne pomoći.

Osumnjičeni je navodno izašao iz stana kao da se ništa nije dogodilo. Prema pisanju lokalnih medija, osumnjičeni je šetao po komšiluku, otišao je do prodavnice i usput pričao sa komšijama kao da se ništa nije desilo. Međutim, ljudi su primetili da je nešto drugačije kod njega.

"Srela sam ga jutros, bio je nekako uznemiren. Mislim da je to samo njegovo ludilo. Viđam ga već dva dana, imao je novac, još uvek je pio", rekla je jedna komšinica.

Druga misli da su nesrećnu ženu prijatelji zamolili ne samo da brine o mački, već i da pripazi na sina koji je "uzimao lekove".

"Čula sam da ju je napao nožem... On uzima lekove. Verovatno nije uzeo tablete, popio je nešto...", dodala je komšinica.

Druga, međutim, dodaje da osumnjičeni nikad nije bio nasilan.

"Oni su nam porodični prijatelji. Poznajem ga kao dobrog dečaka, uvek sam ga zvala u baštu. Nikada ga nisam videl da nekoga udari ili opsuje", rekla je jedna žena.

Sin žrtve, kojeg je policija pozvala da dođe na mesto zločina, bio je u stanju šoka kada su mu saopštili da mu je majka mrtva.

Osumnjičeni je priveden, a tokom današnjeg dana trebalo bi da bude saslušan.