Iz Turističke organizacije apelovali suda se na via feratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča.

"Još jednom apelujemo na sve posetioce da prilikom boravka na planini i kretanja u zonama visokih stena budu posebno oprezni i isključivo u pratnji obučenih i kvalifikovanih vodiča jer planina ne prašta greške", naveli su iz Turističke organizacije.

Napomenuli su da je nastradalo lice u trenutku pada završilo penjanje i palo sa obližnjeg vidikovca, odnosno nije bilo na via ferati.

Porodici i bližnjima stradalog gradska Turistička organizacija uputila je iskreno saučešće.

Podsećamo, jedna osoba je stradala prilikom pada sa Crvenih stena na Romaniji, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.