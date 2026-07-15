Tokom ceremonije opraštanja od bračnog para, ispred dva bela kovčega nastupila je plesačica, a iako je scena na prvi pogled delovala šokantno, iza svega se krije emotivna priča.

Na video-snimku vidi se kako plesačica, odevena u crni kostim i visoke čizme, izvodi ples uz čuvenu pesmu grupe Queen "The Show Must Go On". Nastup nije bio slučajan niti organizovan radi senzacije, već kao simboličan oproštaj od supružnika koji su godinama zajedno vodili noćni klub u amsterdamskoj četvrti crvenih fenjera.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je suprug preminuo još 1993. godine. Nakon smrti njegove supruge, ispunjena je njena želja da počiva zajedno sa njim, zbog čega su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani kako bi bili sahranjeni zajedno.

Ideju o neobičnom oproštaju pokrenula su njihova deca. Kako je ispričao pogrebnik Iede Horn, želeli su da poslednji ispraćaj na poseban način odražava životni put i profesiju njihovih roditelja.

"Kada sam ih pitao da li žele da tokom ceremonije na neki način predstavimo život kojim su se njihovi roditelji bavili, u početku nisu bili sigurni. Nekoliko dana kasnije javili su se i rekli da žele da angažuju plesačicu", objasnio je Horn.

On je naglasio da cilj nastupa nije bio da izazove šok ili kontroverze, već da predstavlja dostojanstven omaž ljudima čiji je život bio neraskidivo povezan sa svetom noćne zabave.

Pogrebnik, koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo, priznao je da ga je ovaj zahtev iznenadio, ali je nakon ceremonije istakao da je nastup protekao mirno, intimno i s puno poštovanja prema pokojnicima.

Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije. Dok su jedni bili zatečeni prizorom, drugi smatraju da svako ima pravo da bude ispraćen na način koji najbolje oslikava njegov život i poslednje želje.