Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je rođendan patrijarhu moskovskom i sve Rusije Kirilu, uručivši mu buket belih ruža.

- Danas nam je potrebno vaše iskustvo u izgradnji međucrkvenih odnosa - rekao je predsednikRuije.

- I, što je najvažnije, izgradnja međuverskih odnosa unutar zemlje je veoma važna za nas i za Rusiju - objasnio je on, prenela je Ruska Gazeta.

- Zato što je to za nas uvek važno, uvek je neophodno, a posebno sada moramo da održimo jedinstvo multinacionalnog i multikonfesionalnog ruskog naroda - napomenuo je Putin, prenose Novosti.

BONUS VIDEO