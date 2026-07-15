"Mislim da je spreman da postigne dogovor", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, odgovarajući na pitanje o razgovorima koje je vodio sa Putinom.

Tri izvora bliska Kremlju rekla su Rojtersu da Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Kijevom i da je verovatnije da će Rusija dodatno intenzivirati sukob, koji traje već petu godinu.

Tramp je tokom predsedničke kampanje obećavao da će postići sporazum o okončanju rata u Ukrajini prvog dana svog predsedničkog mandata u januaru 2025. godine, navodi agencija.