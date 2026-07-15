Pevačica i bivša rijaliti učesnica Milica Dugalić pre nekoliko dana otkrila je da vodi tešku borbu sa karcinomom dojke.

Tom prilikom uputila je snažnu poruku svim ženama da ne odustaju od borbe, redovno odlaze na preglede i vode računa o svom zdravlju.

Uprkos teškoj dijagnozi i dugotrajnom lečenju, ističe da je nije napustio pozitivan duh.

-Odlično. Kada kažem "odlično", to zvuči pomalo iluzorno za nekoga ko ima kancer, ko se leči već godinu i po dana, ko je prošao hemoterapije i koga za mesec ili dva očekuje operacija - rekla je ona.

Kako je podnela hemoterapije i gubitak kose?

Govoreći o promenama koje prate lečenje, priznaje da joj gubitak kose nije najteži deo procesa.

-Kosa raste i ponovo će porasti. Glava neće da poraste. Najvažnije je sačuvati zdrav razum i snažan duh. Kosa može ponovo da opadne, jer kada se ta bolest jednom useli u organizam, svake godine idete na kontrole, pošto uvek postoji mogućnost da se vrati. Smatram da je stres jedan od glavnih uzroka ove bolesti. Mnogo čitam o tome i verujem da je upravo to glavni razlog. Nažalost, ova bolest postala je prava epidemija - poručila je.

"Ne mogu da odem na onaj svet dok ne završim novi album"

Otkrila je i odakle svakodnevno crpi snagu za borbu.

-Verujem da ću pobediti ovu bolest. Nisam je ja zvala, sama se uselila u mene i sama će iz mene i da izađe. Potpuno sam pozitivna i čvrsta kao stena. U potpunosti sam promenila ishranu, uzimam prirodne suplemente, cedim koprivu, sve što koristim je prirodno. Neizmernu snagu daje mi ljubav moje porodice, moje jedine ćerke, unuke i unuka. Svakog jutra, kada se probudim, kažem: "Hvala ti, Bože, za još jedan dan". Da li će doći sutrašnji dan, to ne znam. Ali ne mogu da odem na onaj svet, a da nisam završila novi album. Radim na njemu i upravo me to dodatno pokreće - konstatovala je Dugalić je za Informer.

Alo/Informer