Tokom popodnevnih sati došlo je do kolapsa u saobraćaju na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, na Gostunu i Dobrakovu. Formirana je dugačka kolona vozila iz pravca Prijepolja ka Bijelom Polju, u njoj dominiraju vozila crnogorskih tablica pa se pretpostavlja da se građani susedne države vraćaju kućama nakon produženog prazničnog vikenda.

- Veliki problem su kamioni i šleperi koji stoje duž kolovoza i zauzimaju jednu celu saobraćajnu traku, zbog toga je došlo do kolapsa. Saobraćajne i granična policija daju sve od sebe da vozila prolaze što brže, kako vozači i putnici ne bi dugo čekali, kaže za RINU vozač Nikola S. koji se našao na licu mesta.

Iz suprotnog pravca, tačnije na ulazu u Srbiju iz Crne Gore nema većih gužvi niti zadržavanja na granici.

Vozačima se savetuje da svoju vožnju prilagode uslovima na putu.

