Komandant 155. ukrajinske brigade "Ana Kijevska" Stanislav Lučanov nalazi se u pritvoru nakon što je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje da je učestvovao u otmici i ubistvu dvojice muškaraca u Kijevskoj oblasti.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Ukrajini i dodatno narušio ugled brigade koja je formirana uz podršku Francuske i predstavljana kao jedan od simbola vojne saradnje Kijeva i Pariza.

Sve počelo zbog svađe sa komšijama

Prema navodima ukrajinske policije, dvojica braće nestala su u junu nakon sukoba sa komšijama zbog preglasne buke.

Istražitelji tvrde da su tokom svađe vređali jednu ženu, nakon čega je njen suprug, pripadnik ukrajinske vojske, navodno okupio grupu vojnika kako bi im se osvetio.

Pojedini ukrajinski mediji tvrde da je reč o supruzi Stanislava Lučanova, ali policija tu informaciju nije zvanično potvrdila.

Deset uhapšenih

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u okviru istrage do sada uhapšeno deset osoba, među kojima su i drugi pripadnici 155. brigade.

Sud u Rokitnom odredio je Lučanovu pritvor od najmanje 60 dana.

On je na saslušanju odbacio sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Napustio jedinicu bez dozvole

Prema navodima policije, Lučanov je nakon navodnog zločina bez odobrenja napustio svoju jedinicu, zbog čega je suspendovan.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko poručio je da je slučaj otvorio ozbiljna pitanja o ponašanju pojedinih pripadnika vojske van bojišta.

- Neprihvatljivo je sukobe rešavati metodama kakve koriste kriminalne grupe - poručio je Klimenko.

Brigada koju prate problemi

brigada "Ana Kijevska" osnovana je 2024. godine, a ime je dobila po srednjovekovnoj kijevskoj princezi Ani Jaroslavnoj.

Njeno formiranje zajednički su najavili francuski predsednik Emanuel Makron i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom obeležavanja 80. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji.

Deo pripadnika brigade prošao je vojnu obuku u Francuskoj, ali je jedinica tokom prethodnih meseci bila predmet kritika zbog slučajeva dezerterstva, problema sa opremom i niskog morala.