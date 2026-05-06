Vlasnik auto-otpada D. N. (56), napadnut je danas oko 17 časova na Novom Beogradu.

Kako se saznaje, kod njega su došla trojica poznanika, nakon čega je izbila svađa, koja je prerasla u tuču. U sukobu su korišćene i metalne štangle i ostali predmeti.

Povređeni vlasnik auto-otpada D.N. je prevezen u bolnicu. Još dve osobe koje su učestvovale u incidentu takođe su medicinski zbrinute, dok treći učesnik nije povređen.

O događaju je obavešteno tužilaštvo, a motiv sukoba su navodno neraščišćeni računi između aktera ovog incidenta.

Alo/Telegraf

