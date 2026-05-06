Z. M. (56) poginuo je danas u nesreći u selu Amerić kod Mladenovca.
Kako se saznaje, muškarac se nalazio u dvorištu, gde se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu senom, sa koje je u jednom trenutku pao.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je preuzela i transportovala ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Međutim, Z. M. je preminuo u vozilu Hitne pomoći.
Nadležni organi naložili su obdukciju, dok je slučaj preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.
Alo/Telegraf
