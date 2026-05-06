Stravična saobraćajna nesreća dogodila se večeras na izlazu iz Podgorice, na magistralnom putu prema Cetinju.
Prema nezvaničnim informacijama, povređene su najmanje dve osobe.
U nezgodi su, kako prenose crnogorski mediji, učestvovala dva motocikla i dva automobila, a motocikli su se potom zapalili.
Zbog nezgode su formirane velike kolone u oba pravca, a saobraćaj je otežan i na alternativnom pravcu preko Donjih Kokota i Farmaka, kojim su vozači pokušali da zaobiđu mesto nesreće.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima udesa.
Alo/RTCG/Pobjeda
BONUS VIDEO
Komentari (0)