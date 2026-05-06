Hapšenje osumnjičenog za trgovinu drogom u Laktašima pretvorilo se u dramu nakon što je napao policijske službenike tokom zaplene kokaina.

Prema informacijama iz istrage, reč je o muškarcu koji je bio suvozač u automobilu u kojem je pronađena droga, a napad na policajce usledio je u trenutku hapšenja.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je uhapšen Laktašanin K. U., koji se sumnjiči za krivična dela napada na službeno lice u vršenju službene radnje i neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

- Policijski službenici su sinoć, prilikom kontrole vozila, kod K. U., koji se nalazio u vozilu kao putnik, pronašli i oduzeli određenu količinu bele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain. Prilikom vršenja službenih radnji K. U. je fizički napao policijske službenike te pružao aktivan otpor prilikom hapšenja. Policijski službenici i K. U. su zadobili povrede, te im je ukazana lekarska pomoć - naveli su iz PU Banjaluka.

U saopštenju se dodaje da je kod vozača inicijala D. B. alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,61 promil alkohola u organizmu.

- O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka - saopšteno je iz policije.

