Otac aktuelnog učesnika rijalitija Elite 9, Mustafa Durdžić, prokomentarisao je dešavanja u Beloj kući i odnos svog sina Asmina Durdžića sa Majom Marinković, te je izrekao niz oštrih stavova o njihovoj vezi.

Na pitanje kako gleda na trenutnu situaciju između Stanije Dobrojević i Asmina, Mustafa je istakao da nikada nije želeo da vređa nijednu stranu, posebno zbog porodice.

-Trudio sam se da nikada ne ponizim tu devojku, zbog njenog oca Takija. Nikome nije lepo kad čuje da mu neko vređa dete. Maja mu ni najmanje nije potrebna, odnosno veza s njom. Meni su kao pokusni kunići. To je ponižavanje veliko. Oni se ili svađaju, ili vode ljubav - bio je iskren.

Govoreći o emocijama između njih, ocenio je da odnos ne deluje stabilno niti iskreno.

-Želeo je da pokuša da od nje napravi normalnu devojku. Ono što je imala sa Janjušem ili Carem, to nije normalno. Ljubav ne postoji, stvara se vremenom. Mislim da ta njihova više liči na neki inat. Da ima ljubavi, ne bi se ponižavali i tukli. Ne znam, možda je i ljubav, možda inat Staniji, ne znam šta bih da mislim o tom odnosu - izjavio je.

Dodao je takođe da ga iznenađuje način na koji su započeli vezu, uprkos ranijim uvredama.

-Ne znam ni kako su odlučili da uđu u vezu, posle svih onih uvreda koje su jedno drugom izgovarali pre ulaska u vezu, iskreno. Ovo ponašanje sa njom će ga koštati, već ga je koštalo - rekao je.

"Ne bih želeo da moj sin ima decu sa takvom ženom"

Komentarišući mogućnost da Maja postane deo njihove porodice, bio je izričit:

-Ne bih želeo da moj sin ima decu s takvom ženom. Nažalost, s jednom takvom (Aneli), ima dete. Možda smo mi kao porodica primitivni, ali ja kažem kako mislim. Da mogu da pričam sa njim, samo bih ga pitao: "Da li je moguće da vređaš i ponižavaš ljude zbog jedne Maje? Zavuci se u mišju rupu" - poručio je Mustafa.

"Stanija se ne ponaša kao dama"

Osvrnuo se i na bivšu verenicu svog sina, Staniju Dobrojević, koja je takođe učesnica rijalitija i često je u sukobu sa Asminom.

-Mi kao porodica imali smo prelepo mišljenje o njoj. Kad smo je upoznali, opčinila nas je. Bila je prelepa i presrećna. U vezi su bili tri godine, uložio je i novac u nju. Mislim da se Asmin sada teši pored Maje. U nekome traži utehu da podnese taj gubitak. Međutim, ona je imala neke greške, izgovarala je neke stvari o mojoj deci. Mislili smo da je Stanija dama, ali se sada ne ponaša kao dama - zaključio je u emisiji "Pitam za druga".