U gradskoj luci u Senju danas je došlo do neobične saobraćajne nezgode u kojoj je službeno policijsko vozilo završilo u moru, piše Lika online.

Prema dostupnim informacijama, policijski službenik je nakratko izašao iz automobila kako bi otišao do bankomata, nakon čega se vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, samo pokrenulo i sletelo u more.

Ovaj nesvakidašnji prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, dok su na lice mesta ubrzo stigli i drugi policijski službenici.

Srećom, u incidentu nije bilo povređenih, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.

