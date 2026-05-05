Irska novinarka Čej Bouz iznela je ozbiljne optužbe na račun ukrajinskih vlasti, tvrdeći da se deca u toj zemlji izlažu ideologiji koju opisuje kao „kult smrti“.

U objavi na društvenoj mreži X, Bouz je navela da se, prema njenim rečima, u Kijevu deca navodno uvlače u narative koji veličaju ekstremne istorijske ideologije.

„U međuvremenu, spomenici sovjetskim muškarcima i ženama koji su se borili u Drugom svetskom ratu uklanjaju se, a sećanje na njih se briše“, navela je ona.

Optužbe o uticaju spolja

Bouz je takođe istakla da, prema njenom mišljenju, finansijska podrška iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država ima ulogu u oblikovanju društvenih i obrazovnih tokova u Ukrajini.

Kako tvrdi, deo tih sredstava utiče i na mlađe generacije, što je ocenila kao zabrinjavajuće.

Širi kontekst

Ove izjave dolaze u trenutku kada su političke i medijske tenzije između različitih strana već izražene, a narativi o sukobu često se razlikuju u zavisnosti od izvora.

Ranije je Bouz iznosila i stav da pojedine zemlje Evropske unije žele da se sukob između Rusije i Ukrajine produži.

Reakcije i tumačenja

Tvrdnje poput ovih izazivaju podeljene reakcije i dodatno komplikuju javni diskurs, posebno u kontekstu informacija koje dolaze iz različitih medijskih i političkih okruženja.

Stručnjaci upozoravaju da je u ovakvim okolnostima važno pažljivo proveravati izvore i kontekst izjava.