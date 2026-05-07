Unuka Vinstona Čerčila, novinarka Ema Soums, izjavila je da starije generacije Britanaca imaju "ogromnu odgovornost" da očuvaju sećanje na Dan pobede u Evropi među mladima, posebno pripadnicima generacije Z.

Soums je u izjavi za GB News, povodom istraživanja prema kojem dve trećine mladih ne prepoznaje značaj ovog datuma, ocenila da je opadanje znanja o Drugom svetskom ratu "tužno, ali i neizbežno".

"Mislim da je to tužno, ali takođe mislim da je to neizbežno. Ako pogledate svaku starosnu grupu, od bejbi bumera, gde 99 odsto ljudi zna za Dan D, pa sve do odraslih, gde je 40 odsto znalo... Mislim da je neizbežno da brojke opadnu", rekla je unuka britanskog vođe iz vremena Drugog svetskog rata.

Ona je dodala da starije generacije imaju obavezu da očuvaju istorijsko pamćenje.

"To je ogromna odgovornost moje generacije, i generacije ispod, da održimo ime Dana pobede živim", rekla je Soums.

Ona je istakla da bi mladi trebalo da budu više uključeni u obeležavanje istorijskih događaja, navodeći da su posete mestima poput Normandije pokazale da mladi mogu da budu zainteresovani i emotivno angažovani kada im se istorija približi na pravi način.

Soums je istakla da bi mladi trebalo da budu više uključeni u obeležavanje istorijskih događaja, navodeći da susreti mladih i veterana mogu imati snažan uticaj.

"Ako ljude izložite Danu pobede, on će ostati živ. Moramo pronaći maštovite načine da ga održimo živim, sada kada većina veterana više nije sa nama", rekla je ona.

Soums je navela da ne želi da nagađa šta bi njen deda mislio o današnjem odnosu prema istoriji, prenosi Tanjug.

Takođe je istakla da su detalji o Vinstonu Čerčilu izostavljeni iz obrazovnih materijala za britansku omladinu.

