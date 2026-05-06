Kao ističe kanal Military Summary (MS) Rusi pokušavaju da igraju na sigurno i izvori navode da je vlada ruskog regiona Kamčatke potvrdila da su započela testiranja raketa na poligonu Kura. Prema regionalnim vlastima, ove vežbe su planirane da se održe od 6. do 10. maja. Poligon Kura, koji se nalazi oko 500 kilometara severno od Petropavlovska-Kamčatskog, predstavlja glavno mesto za testiranje preciznosti udara raketa lansiranih iz zapadne Rusije.

Vlasti su strogo zabranile kretanje i upotrebu opreme u tom području tokom trajanja testiranja. Ove vežbe dolaze nakon niza modernizacija ruskog nuklearnog trijadnog sistema, uključujući ponovno naoružavanje raketnih formacija sistemom Jars.

- Dakle, Rusi su započeli nuklearna testiranja, a još jedna važna stvar je da smo juče, tačnije prekjuče, dobili izveštaj da su Rusi zatvorili vazdušni prostor iznad Kapustinog Jara, koji je lansirna lokacija koju koriste za napade sistemima „Orešnik“. Kao što možete videti, i zapadni i istočni delovi Ruske Federacije spremni su da koriste najmodernije i najvažnije, odnosno najmoćnije oružje koje trenutno imaju - navodi kanal Military Summary.

Kanal navodi da će "najverovatnije 9. maja Rusi pokušati da predstave zapadnim zemljama, NATO državama, sposobnosti novog ruskog naoružanja koje ćemo verovatno videti tog dana. Istini za volju, ovih dana je sve moguće. Dalje, i vrlo verovatno, Ukrajinci će napasti teritoriju Ruske Federacije između 8. i 9. maja 2026. godine. Izvori navode da je sve moguće. Takođe, prema informacijama koje imamo, Rusi pripremaju masivan napad između 10. i 12. maja".

Kako se MS ističe u svom predviđanju, "Rusi neće napasti Ukrajinu sa stotinama, možda hiljadama dronova i stotinama raketa tokom ovih dana, ali između 10. i 12. maja sve je moguće. Naravno, sve zavisi od ponašanja Ukrajine u tom periodu".

Dodaje se da "ako sve krene po zlu, onda ćemo najverovatnije između 10. i 12. maja 2026. godine zaista videti hiljade dronova, stotine raketa i verovatno nekoliko sistema Orešnik"

Šta Ukrajinci prenose?

Kijev post Kyiv post takođe navodi da je uoči parade povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, Rusija najavila raketna testiranja na poligonu Kura u regionu Ust-Kamčatka, koja uključuju sisteme sposobne da nose nuklearne bojeve glave.

Prema izveštaju Ministarstva za vanredne situacije Kamčatskog kraja, testiranja će se održati od 6. do 10. maja. Vlasti su upozorile da je pristup tom području strogo zabranjen, kako za civile, tako i za opremu.

Poligon Kura, koji se nalazi oko 500 kilometara severno od Petropavlovska-Kamčatskog, ključni je prostor koji ruske Vazdušno-kosmičke snage koriste za testiranje interkontinentalnih balističkih raketa i izvođenje trenažnih udara, prenosi ukrajinski vojni portal "Militarnyi".

Osnovan početkom 1950-ih godina, poligon je prvi put korišćen za testiranje interkontinentalnih balističkih raketa 1956. godine, uz upotrebu prototipa R-7. Tokom sovjetskog perioda, na tom mestu izvedeno je više od 300 lansiranja.

Testiranja su nastavljena početkom 2000-ih, nakon pauze posle raspada Sovjetskog Saveza, uključujući i lansiranja raketa sa podmornica.

Poslednjih godina, Kura se koristi za testiranje savremenih sistema sposobnih za nošenje nuklearnog oružja, uključujući balističku raketu Bulava lansiranu sa podmornice, koja je zvanično uvedena u upotrebu u maju 2024. godine.

Poligon je takođe podržavao testiranja povezana sa drugim programima, uključujući raketni program Angara, pri čemu su testna lansiranja iz Plesecka završavala u Kamčatki.

Kura i dalje ima centralnu ulogu u ruskim vežbama strateškog odvraćanja. Na primer, samo nekoliko dana pre početka sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine, Rusija je sprovela vežbe koje su uključivale lansiranja nuklearno sposobnih raketa Jars i Sineva ka ovom poligonu.

Slične velike vežbe nastavljene su svake godine, poslednji put u oktobru 2024.

Početkom novembra 2025. godine, ruski predsednik Vladimir Putin naložio je državnim i bezbednosnim agencijama da pripreme predloge za moguće testiranje nuklearnog oružja – što je prvi takav korak od 1990. godine.

Govoreći na sastanku Saveta bezbednosti u Kremlju, Putin je zadužio Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, obaveštajne službe i druge institucije da prikupe informacije i dostave planove o „mogućem početku priprema za testiranje nuklearnog oružja“.

Ova odluka usledila je nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da nastave sa nuklearnim testiranjima, iako nije precizirao da li bi to uključivalo podzemne detonacije obustavljene 1992. godine.

Ruski zvaničnici naveli su da su diplomate tražile pojašnjenje od Vašingtona, ali da nisu dobile jasan odgovor. Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov predložio je pripremu testne infrastrukture na arktičkom arhipelagu Nova Zemlja, glavnom ruskom poligonu za nuklearna testiranja, uz napomenu da bi mogao biti spreman u kratkom roku.

Putin je naglasio da se Rusija i dalje pridržava Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testiranja, ali je upozorio da će Moskva odgovoriti ukoliko druge zemlje obnove testiranja, prenosi Kijev Post.

