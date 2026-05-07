Britanske zdravstvene vlasti saopštile su da su dve osobe koje su se vratile u Ujedinjeno Kraljevstvo sa kruzera pogođenog izbijanjem hantavirusa upućene na samoizolaciju kao preventivnu meru.

Agencija za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije takođe je saopštila da nijedan britanski državljanin na brodu "MV Hondijus" nije prijavio simptome, ali je dodala da se njihovo stanje pažljivo prati, prenosi Rojters.

Očekuje se da će luksuzni brod "MV Hondijus", sa oko 150 putnika, pristati na španskom ostrvu Tenerife, na Kanarskim ostrvima, u roku od tri dana, saopštilo je ranije danas špansko ministarstvo zdravlja.

Tri osobe - holandski par i nemački državljanin - preminule su tokom epidemije.

Kod osam osoba, uključujući švajcarskog državljanina koji se vratio kući i leči se u Cirihu, sumnja se na infekciju hantavirosum, a kod troje je zaraza laboratorijski potvrđena.

Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna virusna infekcija koja se prenosi sa glodara na ljude, prenosi Tanjug.

