Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su M. L. iz Istočne Ilidže, kojeg terete za napad na službeno lice, nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja, te izazivanje opšte opasnosti.

Uhapšena je i M. M. iz Ilidže - Kanton Sarajevo, koju terete za napad na službeno lice u vršenju službene radnje i pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

- M. L. se sumnjiči da je 4. maja 2026. godine, oko 20 časova, na području Istočnog Sarajeva zajedno sa M. M. verbalno i fizički napao maloletno lice iz Istočne Ilidže nanevši mu povrede, a zatim i policijskog službenika koji je pokušao da ih spreči. M. L. je pištoljem pretio policajcu, a zatim u pokušaju da mu policijski službenik oduzme oružje, ispalio hitac - rekli su iz policije.

M. M. je, kako dodaju, uzela oružje, te u nameri da ga sakrije odbacila u blizini jedne trgovinske radnje.

- Pregledom terena policijski službenici pronašli su vatreno oružje - pištolj - rekli su iz policije.

M. L. je nakon kriminalističke obrade uz izveštaj predat tužiocu Okružnog javnog tužilatva Istočno Sarajevo u dalju nadležnost i postupanje.

Alo/RTRS

BONUS VIDEO