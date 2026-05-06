Folk pevačica Zorica Brunclik dugo je bila u bolnici zbog zdravstvenih problema, a sada je progovorila o teškom periodu koji je iza nje.

Tokom gostovanja u emisiji kod Ognjena Amidžića, otkrila je koja njena koleginica joj se svakodnevno javljala, te je rešila da joj se javno zahvali.

- Stvarno moram da se zahvalim svim kolegama! Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati iz "Pinkovih zvezda" koji nisu moji... Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi - otkrila je Zorica Brunclik.

- Jedino što moram da spomenem obavezno, da ih istaknem, su Lepa Lukić i Zorica Marković. Lepa Lukić je baš svaki dan zvala! I Ana Bekuta isto - dodala je pevačica.

Osim toga, priznala je da se sada oseća dobro i da se oporavlja od svega.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. To nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je Brunclikova, pa otkrila detalje bolesti:

- To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao je Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Imala sam dve faze lečenja. Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem - otkrila je Zorica.

Podsetimo, Lepa Lukić je u suzama govorila o Zorici, dok joj je koleginica i prijateljica boravila u bolnici i oporavljala se.

