Ograničenja će biti na snazi od 06:00 časova 8. maja do 22:00 časova 9. maja u tri određene zone - oko sovjetskih spomenika u Treptovu, Tirgartenu i Šenholcer Hajdeu, navodi se u naređenju objavljenom na sajtu berlinske policije.

Prema dokumentu, u ovim zonama je zabranjeno nošenje vojnih uniformi i njihovih elemenata, vojnih oznaka, isticanje simbola "Z" i "V", traka Svetog Georgija, kao i zastava i simbola Rusije, SSSR-a, Belorusije i povezanih entiteta.

Zabrana se odnosi i na sve simbole koji veličaju sukob Rusije protiv Ukrajine, uključujući zastave samoproglašene Luganske i Donjecke Narodne Republike (LNR i DNR) i drugih teritorija Ukrajine pod ruskom kontrolom.

Zabranjeno je reprodukovanje i izvođenje ruskih marševa i vojnih pesama, posebno "Sveti rat", kao i bilo kakve radnje koje bi se mogle protumačiti kao "odobravanje ruske agresije ili demonstracija spremnosti za nasilje".

U saopštenju se navodi da se zabrana ne odnosi na vence i cvetne aranžmane, čak i ako sadrže odgovarajuću simboliku, pod uslovom da se postavljaju na spomen-obeležja.

Izuzeci su predviđeni i za diplomatske delegacije i veterane Drugog svetskog rata.

Policija je saopštila da su takve mere povezane sa tekućim sukobom u Ukrajini i rizikom od sukoba tokom masovnih okupljanja 8. i 9. maja u blizini sovjetskih spomenika.

Berlinska policija je naglasila da se "Dan pobede" u Rusiji pretvorio u demonstraciju vojne moći i da se koristi za propagandu, posebno zbog paralela između događaja iz Drugog svetskog rata i aktuelnog sukoba u Ukrajini.

U saopštenju se ističe da je od 2014. godine lenta Svetog Georgija postala simbol podrške proruskim snagama i vojnim intervencijama Kremlja, a simboli "Z" i "V" su univerzalno priznati "znaci agresije" i mogu biti predmet krivične odgovornosti kao odobravanje zločina protiv međunarodnog prava, prenosi Tanjug.

