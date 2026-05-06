Lista zabranjenih simbola je poduža i jednom rečju obuhvata gotovo sve simbole pobede nad nacističkom Nemačkom.

Tako je tog dana zabranjeno isticanje zastava i barjaka Sovjetskog Saveza, kao i Belorusije i Čečenske Republike, pojavljivanje na javnim mestima u vojnoj uniformi ili prikazivanje njenih elemenata, uključujući vojne oznake.

Takođe biće zabranjeno i javno prikazivanje slova "V" ili "Z" zajedno ili odvojeno, nošenje Georgijevskih lenti, prikazivanje slika šefova država Rusije, Belorusije i Čečenske Republike, izvođenje ruskih marševa i drugih pesama iz ratnih godina, prikazivanje simbola i obeležja "koji veličaju rusko-ukrajinski rat", kao što su slike Ukrajine bez teritorija koje su danas u sastavu Rusije i zastave novih ruskih republika i oblasti.

Policija očekuje tužbe ove godine. Međutim, lokalni Upravni sud je 2025. godine već odbacio žalbu na zabranu isticanja sovjetskih zastava na ratnom spomeniku u Treptover parku, prenosi Sputnjik.

U obrazloženju je istaknuto da ograničenja navodno služe svrsi "održavanja javnog reda i zaštite od napada na dostojanstvo žrtava".

Prema nemačkoj policiji, proslava 9. maja, koja se u nemačkim medijima naziva "takozvani Dan pobede Crvene armije", ruska strana koristi od februara 2022. godine da "legitimiše i ideološki veliča sukob protiv Ukrajine", što, prema ovom nakaradnom i krajnje ciničnom tumačenju predstavlja kršenje međunarodnog prava.