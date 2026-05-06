Velika tragedija pogodila je region. Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je za ATV.

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Telo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj. Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac OJT Banjaluka.

Mnogobrojni prijatelji i članovi porodice su se oprostili od Bobana, a među njima tu je i pevačica Svetlana Ceca Ražnatović koja se oglasila bolnom porukom na društvenoj mreži Instagram.

- Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo - napisala je Ceca uz fotografiju Kusturića koji nas je prerano napustio.

