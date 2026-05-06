Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Piloreti, objavljene su i smrtovnice nastradalih putnika iz vozila "opel astra", čime je tuga dodatno pogodila porodice, prijatelje i građane ovog kraja. Podsećamo, u direktnom sudaru "golfa 7" i "opel astre" život su izgubile četiri osobe: vozač "golfa" Kristijan B. (19), kao i putnici iz "opela": supružnici Vlastimir S. (69) i Kosana V. (55), kao i njen brat Mirko V. (45).

Prema objavljenim umrlicama, sahrana tragično nastradale Kosane biće obavljena u petak, 8. maja 2026. godine u 13 časova na groblju u selu Dediolovo. Povorka polazi od porodične kuće u 12 časova. Istog dana, u petak u 13 časova, takođe na groblju u selu Dediolovo biće sahranjen i Vlastimir, vozač "opel astre". Sahrana Mirka V. biće obavljena dan ranije, u četvrtak, 7. maja 2026. godine u 13 časova na groblju u selu Batke, dok povorka kreće od porodične kuće u 12 časova.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, do nesreće je došlo kada je vozač "golfa" tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa "opel astrom" koja se kretala iz pravca Raške.

Posebno potresna činjenica jeste da su putnici u "opel astri" bili vezani sigurnosnim pojasevima, a na kilometar-satu vozila ostala je brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju na toj deonici puta.

Dvojica povređenih i dalje se nalaze pod nadzorom lekara. Suvozač (19) iz "golfa" transportovan je za Beograd, dok se stanje putnika iz "opel astre" (46) i dalje prati u Opštoj bolnici Novi Pazar.

