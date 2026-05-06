Crnogorski pevač Danijel Alibabić progovorio je o odnosu između bivših supružnika, modne kreatorke Meline Arnold i pevačica Harisa Džinovića, ističući da se našao u nezahvalnoj situaciji zbog bliskih porodičnih veza.

Naime, kako je objasnio, njegova supruga je veoma bliska sa Melinom, dok je njen otac u dobrim odnosima sa Harisom, zbog čega je u početku želeo da ostane suzdržan.

-Moja žena je jako bliska sa njom, a njen tata sa Harisom, tako da ne bih previše komentarisao - rekao je Alibabić.

Ipak, ubrzo je odlučio da otkrije detalj koji, kako tvrdi, osvetljava njihov odnos iz drugačijeg ugla.

-Reći ću jednu ključnu stvar... Svedok sam tome da je njoj uvek bilo neprijatno da sedi u društvu u kom je bio neki muškarac iz poštovanja prema svom suprugu - izjavio je pevač.

Na kraju, dodatno je zaintrigirao javnost kratkom porukom:

To je sve što ću reći. Ko želi da shvati, shvatiće - zaključio je za Informer.

"Može da se ubije, šta me briga?!"

Inače, Haris Džinović se nedavno oglasio nakon što se njegova bivša supruga udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Kako je istakao, Melina je prestala da ga interesuje onog momenta kada je napustila porodični dom, te ne prati dalja dešavanja u njenom životu.

- Ništa nisam ni ispratio, niti me bilo šta zanima. Nemam ja nikakvih želja, ni poruka vezanih za nju, jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa?! - odbrusio je Džinović.

Pevač je pomenuo i sina Kana, koji je od početka sukoba sa Melinom držao njegovu stranu.

- Ne zanima me šta se piše. Davno sam se ja , kad smo se razišli, okrenuo svom životu, svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće. Šta me briga? Taman posla da ja razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet. Odavno sam nastavio dalje. Kakvi razvodi, kakva venčanja... Da ja nisam Haris Džinović, ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga - zaključio je pevač za Telegraf.