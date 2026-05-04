U beogradskom naselju Rakovica došlo je do ozbiljnog incidenta kada je, nakon saobraćajne nezgode, napadnut saobraćajni policajac.

Kako Telegraf piše, u subotu je u Urgentni centar primljen policijski službenik L. M. (24), koji je zadobio povrede tokom intervencije u Ulici Luke Vojvodića. Kako se navodi, do incidenta je došlo nakon što je A. N. (24) izazvao saobraćajnu nezgodu, a potom fizički nasrnuo na policajca koji je obavljao službenu dužnost.

Napadač je policajca više puta udario rukama u predelu glave, nanevši mu lake telesne povrede, koje su konstatovane nakon pregleda u Urgentnom centru.

Brzom reakcijom policije, osumnjičeni A. N. je uhapšen na licu mesta. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju.

