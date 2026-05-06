Umesto da svadba ostane upamćena po veselju, muzici i dobroj atmosferi, glavna tema među gostima postao je sukob zbog bele haljine koju je nosila jedna gošća.

Prema objavi koja se pojavila na društvenoj mreži X, devojka sa mladine strane došla je na svadbu obučena u kratku belu haljinu. Iako na početku niko nije pravio problem, situacija se promenila kada se mlada kasnije presvukla u kraću belu haljinu, zbog čega su pojedini gosti komentarisali da je gošćina haljina čak upečatljivija od mladine.

To je, navodno, iznerviralo kumu koja je odlučila da reaguje na krajnje neobičan način. Prema tvrdnjama prisutnih, kuma je prišla devojci i prosula vino po njenoj beloj haljini. Nakon incidenta, gošća je uplakana napustila svadbu, dok su ostali gosti ostali u šoku zbog scene kojoj su prisustvovali.

Objava je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, a mišljenja korisnika bila su potpuno podeljena. Dok jedni smatraju da je nošenje bele haljine na venčanju nepristojno i nepoštovanje prema mladi, drugi tvrde da je reakcija kume bila potpuno neprimerena i ponižavajuća.

„Postoji nepisano pravilo da se na svadbu ne dolazi u belom jer je taj dan rezervisan za mladu“, napisala je jedna korisnica društvenih mreža. Mnogi su podržali kumu uz komentare da je „odbranila mladu“ i da je reagovala kako bi sprečila neprijatnu situaciju.

Ipak, bilo je i onih koji su stali na stranu devojke koja je polivena vinom. Pojedini korisnici smatraju da nijedna haljina ne može da zaseni mladu na njenom venčanju i da je kumino ponašanje bilo nepotrebno agresivno. „Ako gosti ne znaju ko je mlada, problem nije u haljini“, glasio je jedan od komentara koji je izazvao veliku pažnju.

Tema bele haljine na svadbi već godinama izaziva rasprave na internetu i društvenim mrežama. Mnogi smatraju da je bela boja rezervisana isključivo za mladu, dok drugi veruju da pravila oblačenja ne treba shvatati toliko ozbiljno.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje granice između poštovanja običaja i preterane reakcije gostiju na venčanjima. I dok jedni tvrde da kuma zaslužuje pohvale, drugi smatraju da je svadba zbog jednog poteza ostala upamćena po skandalu umesto po slavlju ljubavi.