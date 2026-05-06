Voditelj rijalitija "Elita 9" i novinar televizije Pink, Darko Tanasijević, gostovao je u jednoj emisiji gde je otvorio dušu o svom privatnom životu, sukobima sa rijaliti-učesnicima, ali i šokantnim detaljima iz prošlosti.

Na pitanje o tome kada se poslednji put potukao, Darko je iznenadio gledaoce prisetivši se incidenta iz školskih dana.

- Poslednjeg dana osmog razreda, bio je to poslednji čas u školi. Jedan drug iz odeljenja mi je sve vreme lupao ćuške i onda mi je pala roletna. Uhvatio sam ga za vrat i glavu i tu je došlo do tuče. - priznao je Tanasijević.

- Pokidali smo radijator, koji je bio zakačen za zid, krenula je da šiklja voda, nastao je haos... Direktorka je htela da mi smanji ocenu iz vladanja poslednjeg dana, poslednjeg časa, i to na dvojku! Rekao sam: 'Molim? To ne dolazi u obzir, ja sam ljubičica', tako da na kraju ipak nije došlo do toga - prisetio se voditelj.

