Obraćajući se na događaju posvećenom majkama pripadnika vojske u Istočnoj sali, Melanija Tramp je podsetila na svoje prisustvo ceremoniji dostojanstvenog prenosa posmrtnih ostataka američkih vojnika prošlog marta, naglašavajući značaj odavanja počasti porodicama stradalih.

"Dok redovno odajemo priznanje našim nesebičnim i hrabrim pripadnicima vojske, danas posebno odajemo počast njihovim majkama", poručila je ona.

Takođe je rekla da, iako većina ljudi poznaje njenog muža kao "snažnog vrhovnog komandanta", njegova "empatija prevazilazi tu ulogu", a ova rečenica je izazvala smeh u prostoriji, prenosi CNN.

Prema zvaničnim podacima, 13 američkih vojnika poginulo je u okviru operacije "Epski bes", za koju je američki državni sekretar Marko Rubio naveo da je okončana.

Događaj u Beloj kući održan je u trenutku pojačanih tenzija, nakon što je predsednik Donald Trump ranije tokom dana upozorio da bi, ukoliko ne dođe do dogovora, moglo doći do novih intenzivnih vojnih udara, navodi američki TV kanal.

Skupu su prisustvovali i potpredsednik SAD Džej Di Vens, njegova supruga Uša Vens, kao i članovi administracije, uključujući ministarku obrazovanja Lindu Mekmen i supruga ministra odbrane Pita Hegseta.

Tramp je tokom događaja na binu pozvao i pojedine goste, među kojima i Melodi Vulf, majku pripadnika Nacionalne garde Endrua Vulfa, koji je ranjen u pucnjavi u blizini stanice metroa kod Bele kuće prošlog novembra i preživeo napad.

Ovaj događaj nastavak je prošlogodišnje inicijative Bele kuće da oda priznanje porodicama vojnih lica, uz poseban fokus na ulogu majki u podršci pripadnicima oružanih snaga, prenosi Tanjug.

