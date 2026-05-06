Vozač (33) iz BiH osumnjičen je da je u utorak, 5. maja 2026. godine, izazvao sudar u opštini Draganić u Hrvatskoj, a u kojem je poginuo muškarac (64).

Iz Policijske uprave karlovačke su potvrdili da se u 21.36 na auto-putu A1 na području opštine Draganić dogodila saobraćajna nesreća.

Kako su dodali, automobilom nemačkih registarskih oznaka upravljao je državljanin (33) BiH u smeru juga, te za vreme kretanja iza drugog vozila nije držao potreban razmak.

Usled toga je, kako su naveli iz policije, udario u automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je ispred njega upravljao hrvatski državljanin (64).

- Od siline udarca automobil krapinskih registarskih oznaka odbačen je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa auto-puta od koje se odbio natrag na prometnu traku auto-puta. U saobraćajnoj nesreći 64-godišnji vozač smrtno je stradao kao i jedan pas koji se nalazio s njim u vozilu, dok je drugi pas povređen i zbrinut u veterinarskoj ustanovi - naveli su iz Policijske uprave karlovačke.

Uviđajem je, kako ističu, rukovodio zamenik županijske državne tužiteljke u Karlovcu. Tokom uviđaja je utvrđeno da je stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

