- Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svetu - rekao je Vučić na televiziji Informer, čiju izjavu TASS prenosi kao prvu vest na svom sajtu.

Istovremeno je ocenio da takav potez Beograda „ne bi izazvao proteste“ među stanovništvom.

On je naveo da je Srbija „propustila mnoge prilike“ time što nije uvela sankcije Rusiji.

- Ali bih izdao dušu našeg naroda - naglasio je predsednik Srbije, prenosi ruska agencija.

Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, Vučić je u obraćanju naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, podseća ruska agencija.

Dodao je da Srbija Rusiju i Ukrajinu smatra bratskim narodima i da žali zbog dešavanja u Istočnoj Evropi. Predsednik Srbije je takođe naveo da je spreman da pruži humanitarnu pomoć Kijevu, zaključuje TASS.

Vučić danas sa Bocan-Harčenkom, predao pismo za Putina

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

-Sa ambasadorom Ruske Federacije razgovarao sam o bilateralnim odnosima, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike, a razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Poručio sam da ćemo nastaviti da vodimo odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede.

Ambasadoru sam predao pismo za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u kojem sam mu čestitao Dan pobede, jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope - napisao je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

