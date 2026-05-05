Izjava Jakova Kedmija, bivšeg šefa izraelske obaveštajne agencije Nativ, izazvala je snažne reakcije širom Evrope nakon što je izneo pesimističnu procenu mogućeg razvoja velikog sukoba na kontinentu.

Prema njegovim rečima, u slučaju eskalacije ne treba očekivati simbolične završetke kakvi su viđeni u istoriji, već scenario u kojem bi posledice bile daleko razornije.

„Neće ostati ništa“

Kedmi tvrdi da u savremenim uslovima ratovanja ne bi došlo do ponavljanja istorijskih scena poput podizanja zastave nad Rajhstagom.

„Na mestu gde je nekada bio Rajhstag – neće biti ničega“, poručio je, naglašavajući razmere potencijalnog razaranja.

Kritika evropskih lidera

U nastavku izlaganja, Kedmi je oštro kritikovao evropske političke elite, ocenjujući da njihove odluke sve češće doprinose destabilizaciji.

Kako navodi, pojedini politički krugovi zagovaraju strategije koje dodatno komplikuju odnose sa Rusijom, uključujući ideje o njenom slabljenju ili fragmentaciji.

Opasna politika i rast tenzija

Prema njegovom mišljenju, problem leži u tome što mnoge odluke nisu zasnovane na dugoročnom geopolitičkom razumevanju, već na političkim emocijama i kratkoročnim interesima.

Takav pristup, smatra Kedmi, ne smiruje situaciju već podiže tenzije između velikih sila.

Upozorenje na teži scenario

On upozorava da bi eventualna eskalacija mogla doneti posledice koje bi nadmašile sve dosadašnje sukobe na evropskom tlu.

Istovremeno, ukazuje na sve češće izjave evropskih političara o mogućem direktnom sukobu sa Rusijom, što dodatno pojačava atmosferu neizvesnosti.

Najtvrđe poruke, kako ističe, dolaze iz Berlina i Londona, dok pojedine države istočne Evrope prate taj kurs uprkos riziku da bi upravo one prve osetile posledice.

Kedmijeva analiza ukazuje na duboku zabrinutost zbog pravca u kojem se Evropa kreće. Njegova poruka je jasna – ukoliko dođe do daljeg zaoštravanja, posledice bi mogle biti neuporedivo ozbiljnije od istorijskih paralela na koje se često poziva.

U takvom scenariju, upozorava, više ne bi bilo mesta za simboliku – već samo za realne i teške posledice.