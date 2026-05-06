Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 12.000 dinara mogu da ostavre roditelji đaka prvaka u Nišu ukoliko jedan od roditelja nije zaposlen ili ostvaruje minimalnu zaradu.

Dodatna podrška predviđena je i za kupovinu udžbenika za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, u porodicama u kojima je jedan ili su oba roditelja osobe sa invaliditetom.

Naime, Grad Niš nastavlja da pruža podršku porodicama sa decom, sa ciljem da roditeljima olakša početak školske godine, a deci obezbedi bolje uslove za školovanje.

Kao se ističe polazak u prvi razred jedan je od najvažnijih trenutaka u životu svakog deteta, ali i period kada roditelji imaju dodatne troškove za kupovinu školskog pribora, torbe, garderobe i svega što je potrebno za početak školovanja.

Miljan Petrović, zamenik načelnice Uprave za porodičnu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, ističe za Niš TV pravo na pomoć definisano je Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša.

- Predviđeno je pravo na novčanu pomoć za roditelje đaka prvaka, ukoliko jedan roditelj nije zaposlen ili ostvaruje minimalnu zaradu. Takođe, istom odlukom predviđeno je i pravo na pomoć za nabavku udžbenika za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, u porodicama u kojima su oba roditelja, ili jedan od roditelja, osobe sa invaliditetom“, rekao je zamenik načelnice Uprave za porodičnu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport.

18.000 dinara za boravak dece u privatnim vrtićima

Pored pomoći za đake prvake i podrške za nabavku udžbenika, Grad Niš nastavlja i sa subvencionisanjem boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama. Iznos subvencije povećan je na 90 odsto ekonomske cene boravka deteta, koja iznosi 20.000 dinara, što znači da Grad sada za boravak dece u privatnim vrtićima izdvaja 18.000 dinara.

Petrović kaže da su ranije uklonjeni i određeni ograničavajući kriterijumi za ostvarivanje ovog prava. Više ne postoji uslov da prihod po članu porodice bude do 50.000 dinara, dete ne mora da bude šest meseci na listi čekanja, već je dovoljno mesec dana, a starosna granica je spuštena na šest meseci.

Kako se ističe šodrška porodicama, ulaganje u decu i obrazovanje ostaju među prioritetima lokalne samouprave Grada Niša.

