Od januara je austrijska policija istraživala navodnu srpsku kriminalnu grupu iz okruga Baden. Sumnja se da je droga u velikim količinama krijumčarena u Austriju, skladištena u okrugu Baden i odatle dalje distribuirana u druge zemlje EU. Kako je sada otkriveno, u centru istrage bio je 38-godišnji Srbin, piše Hojte.

Ujutru 20. aprila došlo je do žestokog sukoba u jednom stanu u Encesfeld-Lindabrunu između njega i 40-godišnjeg Austrijanca. 38-godišnjak je pobegao iz stana sav krvav. Svedok je video teško povređenog muškarca i odmah pozvao policiju.

Policajci su uspeli da uhapse 40-godišnjaka na licu mesta. I 38-godišnjak je u okviru potrage zaustavljen i prebačen u Univerzitetsku kliniku u Viner Nojštatu.

Kako je istraga pokazala, u decembru 2025. godine navodno je došlo do teškog napada na 38-godišnjaka zbog dugova iz poslova s drogom. Pošto očigledno nije mogao da vrati novac, sukob je u aprilu ponovo eskalirao.

Tokom saslušanja, 38-godišnjak je priznao. Tvrdi da je, navodno, od leta 2024. do aprila 2026. po nalogu 40-godišnjaka prodao oko 15 kilograma kokaina kupcima u Austriji. Još 8 do 9 kilograma navodno je poslato u Nemačku, Češku, Sloveniju i Mađarsku.

Tokom više pretresa stanova i kontrole vozila, policija je uz pomoć službenog psa „Ornela vom Grencturm“ pronašla ukupno 7 kilograma kokaina i 8 kilograma smole kanabisa. Ulična vrednost droge procenjuje se na oko 645.000 evra.

Četrdesetogodišnjak je odbio da daje izjavu. Obojica osumnjičenih su po nalogu Državnog tužilaštva u Beču sprovedeni u zatvor Beč-Jozefštat.

