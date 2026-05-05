Na teritoriji bijelopoljske opštine u mestu Marina Ravan došlo je do teške nesreće kada je tokom vožnje motokultivatora stradao muškarac R.P. iz Bijog Polja.
- Muškarac je upravljao motokultivatorm sa prikolicom, kada je izgubio kontrolu i došlo je do prevrtanja. Nastradao je na licu mesta, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.
Na licu mesta uviđaj su obavili policija, dežurni tužilac i veštak saobraćajne struke.
Utvrđuju se okolnosti stravične nesreće koja je šokirala javnost.
