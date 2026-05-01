Iako ovakve veze ponekad nailaze na predrasude, mnogi parovi dokazuju da je zajednički život moguć uz ljubav, poštovanje i razumevanje.

Jedna od takvih priča dolazi iz sela Gamzigrad, gde već godinama žive Dragiša Trujić i njegova supruga Zana Isufi, koja je poreklom iz Skadra. Njihova priča počela je 2013. godine, kada je Zana, zajedno sa sinom iz prvog braka, došla u Srbiju i započela novi život.

Na prvi pogled, razlike u poreklu i kulturi mogle su predstavljati prepreku. Međutim, kod ovog para upravo su razumevanje i međusobno poštovanje postali temelj njihove veze. Kako Dragiša kaže, njihov brak zasniva se na jednostavnim, ali važnim vrednostima – slozi, miru i podršci.

Zana se, uprkos početnim izazovima, brzo uklopila u novu sredinu. Njen sin je za samo nekoliko meseci naučio srpski jezik i pronašao svoje mesto u zajednici. Iako priznaje da nije sve bilo lako i da je bilo ljudi koji su je gledali sa rezervom, većina meštana ju je prihvatila.

Ova priča otvara i širu temu međunacionalnih odnosa. Zana često ističe da ne razume zašto među ljudima postoji mržnja, jer, kako kaže, svi su isti bez obzira na veru, naciju ili poreklo.

Iako je zbog udaje bila odvojena od porodice u Albaniji, nikada nije izgubila želju da ponovo poseti rodni kraj zajedno sa suprugom i decom. Upravo ta povezanost sa obe strane dodatno oslikava njihovu životnu priču.

Priča iz Gamzigrada i danas se rado prepričava, jer na jednostavan način pokazuje da ljubav zaista ne poznaje granice. Bez obzira na razlike u jeziku, kulturi ili tradiciji, moguće je izgraditi skladan život – ako postoji iskrena želja da se ljudi razumeju i prihvate.