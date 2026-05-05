Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sprovedena je koordinisana akcija tokom koje je određena mera zadržavanja do 48 sati za tri lica iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila više krivičnih dela zbog kojih je oštećen budžet Srbije za 21.364.656 dinara.

Postoje osnovi sumnje da je jedno lice od osumnjičenih, kao odgovorno lice privrednog društva iz Novog Sada, u periodu od novembra 2021. do novembra 2022. godine, podnošenjem poreskih prijava neistinitog sadržaja, u kojima je, na osnovu fiktivnih ulaznih računa, pretežno za nabavku usluga od rizičnih privrednih subjekata, neosnovano ostvarilo pravo na odbitak poreza na dodatu vrednost, saopšteno je iz Poreske uprave.

Prikazivanjem neistinitih troškova u poslovnim knjigama, isto lice izbeglo je plaćanje poreza na dobit pravnih lica za 2021. i 2022. godinu.

Na opisani način, budžet Republike Srbije oštećen je za ukupan iznos od 21.364.656 dinara.

Takođe, postoje osnovi sumnje da su tri osumnjičena lica, delujući u međusobnoj saradnji, izvršila krivična dela zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, pranja novca, falsifikovanja službene dokumentacije i zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 634 miliona dinara.

Osumnjičeni su lišeni slobode i protiv njih će biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije.

U akciji su učestvovali Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, u saradnji sa inspektorima Poreske uprave - Sektora poreske policije - Operativnog odeljenja Novi Sad i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave kriminalističke policije.