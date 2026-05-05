Prema pisanju Telegrafa, za sada nepoznate osobe pokušale da ga zapale tako što su bacile zapaljivu napravu, za koju se sumnja da je Molotovljev koktel.



Napad se dogodio oko jedan sat posle ponoći, a kako se navodi, Molotovljev koktel se nije zapalio, već je samo oštetio vrata objekta.

U trenutku incidenta u restoranu se nalazila žena, koja je, prema prvim informacijama, videla dvojicu muškaraca.

Međutim, navodi pomenuti portal, njihova lica nije uspela da vidi, zbog čega za sada nije poznato ko su osobe koje se dovode u vezu sa ovim napadom.



Policija je obaveštena o slučaju i utvrđuju se sve okolnosti ovog incidenta, kao i motiv zbog kog je poznati restoran na Adi bio meta pokušaja paljenja.

U incidentu nije bilo povređenih. U toku je prikupljanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i intenzivna potraga za napadačima, navodi se.

Istraga je u toku.