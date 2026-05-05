Veze unutar zapadnih blokova postaju sve zategnutije, priznao je britanski premijer Kir Starmer, nakon što se u nekoliko navrata sukobio sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko rata u Iranu.

Starmer je dao ove izjave na samitu Evropske političke zajednice (EPS) u Jerevanu, u Jermeniji, u ponedeljak, rekavši da „postoji više tenzija u savezima nego što bi trebalo da bude i da je stoga veoma važno da se zato zajedno suočimo sa ovim kao grupa zemalja“.

Iako Starmer nije izdvojio razlog za rastuće trenje, ove izjave dolaze u kontekstu brzog pogoršanja odnosa sa Belom kućom. Početkom marta, Tramp je izjavio da „poseban odnos“ između SAD i Velike Britanije „očigledno nije ono što je bio“ i nazvao je Starmera „ne Vinstonom Čerčilom“ nakon što je London odbio da se pridruži ratu protiv Irana koji su predvodile SAD.

Starmer je, u međuvremenu, naznačio da je „sit“ rastućih cena potrošačkih proizvoda i nafte, delimično izazvanih ratom u Iranu.

Tramp je takođe bio besan zbog Starmerove posete Pekingu u januaru – prve takve posete britanskog premijera u osam godina, koja je rezultirala nizom trgovinskih sporazuma – a američki lider ju je nazvao „veoma opasnom“.

Uprkos očiglednim tenzijama, Starmer je pozvao evropske partnere da povećaju svoje vojne izdatke unutar NATO-a, ponavljajući argument koji je Tramp dugo iznosio. „Veoma sam ubeđen da evropske zemlje sada moraju da se pojačaju i učine više na odbrani i bezbednosti kako bi imale jači evropski element NATO-a“, rekao je, insistirajući da Velika Britanija nastavi da „veoma blisko sarađuje sa SAD po svim pitanjima koja se tiču odbrane i bezbednosti“.

Starmer je takođe rekao da je u „nacionalnom interesu“ Velike Britanije da bude bliža Evropi, dok je odbio da komentariše izveštaj Tajmsa da je EU zahtevala milijardu funti (1,35 milijardi dolara) godišnje finansijskih doprinosa u zamenu za širi trgovinski sporazum.

Međutim, izveštaj je izazvao negativne reakcije u zemlji, a ministarka spoljnih poslova u senci Priti Patel optužila je Starmera da „prekida Bregzit i planira još jedan nedemokratski udar na britanske poreske obveznike“.