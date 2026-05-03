Petoro dece uzrasta od 10 do 14 godina povređeno je u severnoj Austriji kada je neupotrebljena ratna municija iz Drugog svetskog rata eksplodirala ispod njihove logorske vatre, saopštila je danas policija.

Deca su doputovala iz drugog sela iste pokrajine Gornje Austrije, a težina povreda za sada nije poznata, prenosi Rojters. Nesreća se dogodila u delu sela Sankt Osvald kod Frajštata gde omladina čisto kampuje, naveo je portparol pokrajinske policije.

Policija je pregledala susedno ložište, gde je pronašla još jedan predmet sa eksplozivom koji je takođe opisan kao "neupotrebljena ratna municija", te je na teren pozvana jedinica za deaktiviranje bombi, navodi se u saopštenju.

"Istraga je u toku kako bi se utvrdilo kako je ratna municija dospela ispod područja gde je bila logorska vatra", navodi se u saopštenju.

Iako se u Austriji i dalje povremeno pronalaze bombe iz Drugog svetskog rata, naročito tokom građevinskih radova, ovakvi incidenti su retki.

