Najmanje jedna osoba je poginula danas kada je automobil upao u Dunav u Donjoj Austriji.

Nesreća se dogodila u Kremsu nešto posle 17 časova, pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Policiju su pozvali očevici koji su videli kako vozilo crvene boje tone.

Mladić star 19 godina, koji je sa drugom prolazio u trenutku nesreće, skočio je u reku pokušavajući da spase putnike.

Na lice mesta su odmah upućeni brojni spasioci, pripadnici Hitne pomoći i vatrogasci, a nakon više od sat vremena potrage stigla je tužna vest. U automobilu je pronađena mrtva najmanje jedna starija osoba.

Očevici navode da je automobil samo "izleteo" sa puta nedaleko od kružnog toka.

- Automobil je odmah počeo da tone... Pokušavao sam da otvorim vrata. Video sam čoveka sede kose za volanom - ispričao je vidno uznemireni mladić kojeg su lekari Hitne pomoći smirivali na licu mesta nakon što je izvučen iz vode.

Prema navodima lokalnih medija, na mesto događaja je stiglo više od 60 spasilaca koji su krenuli da pretražuju reku, koja je na ovom delu duboka i do šest metara. Mesto nesreće nadletali su i dronovi, pokušavajući da lociraju vozilo.

Oko 19.30 stigle su crne vesti - pronađeni su automobil i u njemu vozač. Veruje se da je u pitanju muškarac (87), lokalac iz Kremsa. Za nesrećnog čoveka nije bilo spasa.

