Poznati ruski influenser i fitnes trener Dmitrij Nijanzin umro je nakon stravičnog prejedanja nezdravom i brzom hranom. Ovaj Rus koji je imao ogroman broj pratilaca, popularizovao je svoj sopstveni program mršavljenja, a da sve to funkcioniše hteo je da pokaže na ličnom primeru.

Naime, Nijanzin je počeo namerno da se prežderava nezdravom i bzom hranom, naravno sve to je snimao i delio sa svojim pratiocima, kako bi dobio dodatnih 25 kilograma. Želeo je da se naglo ugoji, a onda što brže da skine sve te kilograme svojim programom i sve to pokaže i dokaže svojim pratiocima.

Nedeljema se prežederavao i sve to delio sa javnošću na društvenim mrežama, i tako sve do novembra 2025. kada je javnost bila šokirana vešću da je umro. Poznati fitnes trener je preminuo u snu, jer mu je otkazalo srce, a dokazano je da je sve to bila posledica nenormalnog unošenja velikih količina hrane gotovo svakodnevno.

- Trenutno se gojim radi svog kursa mršavljenja, a ovo je moja dijeta od 10.000 kalorija - govorio je u svojim video postovima.

Posle smrti, društvene mreže u Rusiji preplavljene su izrazima saosećanja i saučešća.

- Dima, toliko je tužno što si otišao tako rano, neverovatan si čovek - napisao je jedan korisnik.

- U totalnom sam šoku. Zašto Bog uzima najbolje ljude? - dodao je drugi.

