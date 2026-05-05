Uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine D.V. (40), koji je osumnjičen za izazivanje požara na vozilu, a policija traga za državljaninom Slovenije A.C. (48), saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Naime, policija u Herceg Novom je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu, uhapsila D.V. zbog sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, dok se za A.C. traga zbog sumnje da je izvršio isto krivično delo.

Kako se sumnja, A.C. i D.V. su 26. februara, oko 00.30 časova, zajedno vozilom iz Hrvatske ušli u Crnu Goru, a potom oko 01.40 časova u Igalu na parking prostoru jedne stambene zgrade, upotrebom zapaljive materije i podesnog sredstva izazvali požar na putničkom motornom vozilu u vlasništvu državljanke Srbije sa privremenim boravkom u Herceg Novom, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore.

"Policijski službenici su juče, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu Vraćenovići, kontrolisali D.V, koji je potom doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi radi daljeg postupanja", dodaju iz policije.

Nakon prikupljenih obaveštenja, D.V. je uhapšen i u zakonskom roku sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje.